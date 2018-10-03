Trabzonspor'un 7 haftalık performansı teknik heyeti mutlu etti

Trabzonspor, 7 haftalık periyotta sonuç olarak inişli-çıkışlı bir performans sergilese de istatistiksel olarak takımın ortaya koyduğu başarı teknik heyeti memnun etti. 14 golle Galatasaray’ın (15) ardından ligin en golcü ekiplerinden biri olan Fırtına’da bireysel performanslar da dikkat çekti.

Krallık yarışında 5 gollü Rodallega, Kasımpaşalı Diagne’nin (8) ardından 2. sırada yer alırken, isabetli pas karnesinde Onazi (439) zirvede Sosa (388) ise 3. sırada yer aldı. Top çalma (Sosa-20), asist (Pereira-3) ve kurtarış (Onur-23) değerlerinde de Bordo-Mavili oyuncular, ligde 4. sıraya yerleştiler.

(FANATİK)

