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Trabzonspor'un başarılı oyuncusu Sosa, Fenerbahçe'den teklif aldığını açıkladı

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 14.04.2020 22:00 | Son Güncelleme

Sosa, "Trabzonspor'a transfer olduğum dönem Fenerbahçe'den de teklif aldım ama onları reddettim. Trabzonspor'u tercih ettim. Ancak bir önceki başkan sözlerini tutmadı. Eğer onlar devam etmiş olsaydı, şu anda Türkiye'de olmazdım" dedi.

2017-2018 sezonu devre arasında İtalyan ekibi Milan'dan kadroya katılan ve geçen sezon Trabzonspor'da kaptanlık pazubandını takan Jose Sosa, transfer süreci hakkında flaş bir itirafta bulundu.

"FENERBAHÇE'DEN TEKLİF ALDIM"

Ülkesinde yayım yapan El Tempo Gazetesi'ne konuşan Arjantinli süperstar, "Trabzonspor'a transfer olduğum dönem Fenerbahçe'den de teklif aldım ancak onları reddettim. Trabzonspor'u tercih ettim. Bir önceki başkan da verdiği sözleri tutmadı. Eğer onlar devam etmiş olsaydı, şu anda Türkiye'de olmazdım" dedi.

"MESSİ MÜTHİŞ BİR FUTBOLCU"

Dünyanın en iyi futbolcularından biri olarak kabul edilen vatandaşı Lionel Messi'den de övgüyle bahseden Sosa, "Ben bazen bir rakibi geçerim mutlu olurum. Messi ise aynı anda üç, dört oyuncu geçebilir. O müthiş bir futbolcu. Her saniye sürpriz yapabiliyor" ifadelerini kullandı. Yıldız oyuncu, Arjantinli efsane Diego Maradona için ise, "Maradona'yla büyüdüm. Bana neşe ve futbol oynama arzusu verdi" yorumunu yaptı.

"TÜRKİYE KADINLAR KONUSUNDA GERİDE KALMIŞ DURUMDA"

Arjantinli futbolcu, kendisine sorulan “Türkiye’de kadınlar nasıl yaşıyor?” sorusuna da cevap verdi. Arjantinli futbolcu, “Futbol maçı izlerken cinsiyete dikkat etmiyorum. Futbolda son zamanlarda kadın futbolunun seviyesinde bir değişiklik oldu. Her insan şansı hak ediyor. Kızlarımın annesi Carolina, Buenos Aires’te arkadaşlarıyla futbol turnuvalarında yer alıyor. Türkiye, kadınlar konusunda geride kalmış durumda. Futbolda da öyle. Tüm dünyada olduğu gibi kadın futboluna önem vermiyorlar.” ifadelerini kullandı.

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