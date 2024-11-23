Trabzonspor'un isteyip alamadığı Paul Onuachu, Süper Lig devine imza atmak üzere! 13 milyon Euro'dan kapıyı açtılar, pazarlıklar başladı...

Trabzonspor'un uzun süredir temas halinde olduğu Paul Onuachu için Beşiktaş devreye girdi ve transferde öne geçti. Southampton'ın istediği rakamları çok bulan Trabzonspor, Onuachu'yu bir türlü kadrosuna katamamıştı. Türkiye'de forma giymek isteyen yıldız oyuncunun Beşiktaş'a onay verdiği öğrenildi.

13 MİLYON EURO BONSERVİS

Southampton ile iletişime geçen Beşiktaş'ın Onuachu için İngiliz kulübüyle pazarlıklara başladığı öğrenildi. Southampton'ın pazarlığı 13 milyon Euro'dan açtığı ve siyah-beyazlıların bu rakamı aşağı çekmek için uğraştığı ifade edildi.

TÜRKİYE'YE GELMEK İSTİYOR

İngiliz basınında çıkan haberin detaylarında; Onuachu'nun yeniden Türkiye'ye gelmek istediği de yazıldı.