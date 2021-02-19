Trabzonspor zirve yarışını sürdürdü

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 26. haftasında Medipol Başakşehir'e konuk olan Trabzonspor, rakibini 1-0 mağlup ederek üst üste 7. galibiyetini aldı ve puanını 48'e yükseltti.

Bordo-mavililer, Medipol Başakşehir karşısında aldığı galibiyetle üstündeki rakipleriyle arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 3'e düşürdü.

Trabzonspor 7 haftalık galibiyet serisinde İttifak Holding Konyaspsor, Gençlerbirliği, Beşiktaş, Yukatel Denizlispor, Yeni Malatyaspor ve Gaziantep'in ardından Medipol Başakşehir'i de mağlup etmeyi başarırken, oynadığı son 10 maçta da yenilgi yüzü görmedi.

- Yusuf Sarı 2 dakikada 3 puan getirdi

Medipol Başakşehir karşısında Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın ilk oyuncu değişikliği olan Yusuf Sarı oyuna girdikten 2 dakika sonra bordo-mavililere 3 puan getirdi.

Yunus Mallı'nın yerine 78. dakikada oyuna dahil olan Yusuf Sarı, aynı zamanda Süper Lig'de bu sezon ilk golünü kaydetti.

On bir maçta görev yapan Yusuf görev aldığı maçlarda golle tanışamamıştı

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