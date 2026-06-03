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Trabzonspor Zubkov'un AEK'e transferini açıkladı!

Trabzonspor, Ukraynalı kanat oyuncusu Oleksandr Zubkov’un Yunanistan ekibi AEK’ya transfer olduğunu Kamuoyunu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.

Trabzonspor Zubkov'un AEK'e transferini açıkladı!
Burak Kavuncu
Oleksandr Zubkov

Oleksandr Zubkov

UKR Ukrayna
Yaş: 30 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Trabzonspor
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, transfer döneminde hareketli günler yaşamaya devam ediyor. Bordo-mavili kulüp, bir süredir ayrılığı gündemde olan Ukraynalı profesyonel futbolcusu Oleksandr Zubkov’un Yunanistan’ın köklü kulüplerinden AEK’ya transfer olduğunu resmen duyurdu.

TRABZONSPOR KAP’A BİLDİRDİ! OLEKSANDR ZUBKOV RESMEN AEK’DA

Trabzonspor Zubkov un AEK e transferini açıkladı! 1

Trabzonspor ile AEK arasında varılan kesin anlaşmaya göre, Yunan temsilcisi tecrübeli kanat oyuncusunun sözleşme fesih bedeli olarak bordo-mavili kulübe net 4.000.000 euro bonservis bedeli ödeyecek.

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Trabzonspor Zubkov un AEK e transferini açıkladı! 2

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Yapılan anlaşma yalnızca net bonservis bedeliyle sınırlı kalmadı. Trabzonspor yönetimi, oyuncunun gelecekteki performansına ve AEK'nın başarılarına bağlı olarak kasasını doldurmaya devam edecek.

KAP açıklamasinde yer alan diğer maddelere göre AEK, Trabzonspor'a şarta bağlı bonus olarak 500.000 euro ek ödeme yapacak. Ayrıca Ukraynalı futbolcunun AEK'dan bir başka kulübe transferinin gerçekleşmesi durumunda, Yunan kulübünün elde edeceği net transfer bedelinin %10'u Trabzonspor'a ödenecek.

Trabzonspor, KAP üzerinden yaptığı resmi açıklamada; "Profesyonel futbolcumuz Oleksandr Zubkov'un, AEK Kulübü'ne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır" ifadelerini kullanarak oyuncuya emekleri için teşekkür ederken, yeni kulübünde başarılar diledi.

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Anahtar Kelimeler:
transfer Trabzonspor AEK Oleksandr Zubkov
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