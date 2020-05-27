YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Trabzon
  4. Trabzonspor'da teknik heyet ve sporcular beşinci kez Kovid-19 testinden geçti

Trabzonspor'da teknik heyet ve sporcular beşinci kez Kovid-19 testinden geçti

TRABZON HABERLERİ  | 27.05.2020 22:28 | Son Güncelleme

Trabzonspor'da teknik heyet ve sporcular beşinci kez Kovid-19 testinden geçti

Trabzonspor'da kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu, teknik ekip ve sporculara beşinci defa uygulanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif sonuçlandığı duyuruldu.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Başkanımız Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyelerimizin yanı sıra futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve çalışanlarımıza her hafta rutin olarak uyguladığımız Kovid-19 testlerinin beşincisi bugün tekrar yapılmış ve hiçbir pozitif vakaya rastlanmamıştır." ifadelerine yer verildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Polis bile hayret etti! Bankta oturup kahve içtiler Polis bile hayret etti! Bankta oturup kahve içtiler
AFAD'dan Trabzon'daki yangınlar hakkında kritik uyarıAFAD'dan Trabzon'daki yangınlar hakkında kritik uyarı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Niğde'de "kovboy muhtar"ın bindiği at arazide ölü bulundu

Niğde'de "kovboy muhtar"ın bindiği at arazide ölü bulundu

Yeşilboğaz: “Suç oranlarının patlamasından endişe ediyorum”

Yeşilboğaz: “Suç oranlarının patlamasından endişe ediyorum”

Evden çıkmayınca çitledik

Evden çıkmayınca çitledik

Fırtınada kalan sürüsünü kurtarmaya giderken hayatını kaybetti

Fırtınada kalan sürüsünü kurtarmaya giderken hayatını kaybetti

Demir, “Şu ana kadar 8 bin 500 adet kepçe ihracatı yaptık”

Demir, “Şu ana kadar 8 bin 500 adet kepçe ihracatı yaptık”

Seyir halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi

Seyir halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi

Trabzon Namaz Vakitleri 27 Mayıs Çarşamba

İmsak
02:54
Sabah
04:47
Öğle
12:23
İkindi
16:21
Akşam
19:50
Yatsı
21:35

Trabzon Nöbetçi Eczaneler27 Mayıs Çarşamba

Kalkınma Eczanesi
Ortahisar
Pelin Eczanesi
Ortahisar
Şükraniye Eczanesi
Ortahisar
Trabzon Eczanesi
Ortahisar
Gül Eczanesi
Akcaabat
Yıldız Eczanesi
Akcaabat
Sağlık Eczanesi
Arakli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Kızıltan: “Covid-19 hemşirelerin sağlık hizmetindeki kilit rolünü tekrar ortaya koymuştur”

Kızıltan: “Covid-19 hemşirelerin sağlık hizmetindeki kilit rolünü tekrar ortaya koymuştur”

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Okulu özleyen liseliler akranlarına moral için klip çekti

Okulu özleyen liseliler akranlarına moral için klip çekti

Ak Parti Trabzon Milletvekili Aday Adayı Mahir Küçük, Ziyaretlerini Sürdürüyor

Ak Parti Trabzon Milletvekili Aday Adayı Mahir Küçük, Ziyaretlerini Sürdürüyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.