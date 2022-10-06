YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Trabzon
  4. Trabzonspor'dan, Alman teknik direktör Jürgen Sundermann için başsağlığı mesajı

Trabzonspor'dan, Alman teknik direktör Jürgen Sundermann için başsağlığı mesajı

06.10.2022 00:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor'dan, Alman teknik direktör Jürgen Sundermann için başsağlığı mesajı

Trabzonspor Kulübü, 82 yaşında vefat eden Alman teknik direktör Jürgen Sundermann için başsağlığı mesajı yayımladı.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "1985-1986 yılları arasında kulübümüzün teknik direktörlüğü görevini üstlenen 82 yaşındaki Jürgen Sundermann'ın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız." ifadesine yer verildi.

Ünlü futbol adamının ailesi, yakınları ve sevenlerine başsağlığı dileğinde bulunulan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Alman futbolunun önemli isimlerinden biri olan tecrübeli teknik adam, Servette FC, Stuttgart, Schalke, Strasbourg, Trabzonspor, Herta Berlin, Malatyaspor, Unterhaching, Lok Leipzig, Mannheim, VfB Leipzig, Sparta Prag, TeBe Berlin, CS Sfaxien ve son olarak Vorwarts Steyr takımlarını çalıştırmıştı."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Trabzon'da 301 kişilik ekip ve 76 araçla arama kurtarma tatbikatı yapıldıTrabzon'da 301 kişilik ekip ve 76 araçla arama kurtarma tatbikatı yapıldı
Sivas'ta hafif ticari araç şarampole devrildi 3 kişi öldüSivas'ta hafif ticari araç şarampole devrildi 3 kişi öldü
Edirne kırmızısının elde edildiği bitki hasat edildiEdirne kırmızısının elde edildiği bitki hasat edildi
Anahtar Kelimeler:
Trabzon başsağlığı mesajı

Trabzon Namaz Vakitleri 6 Ekim Perşembe

İmsak
04:51
Sabah
06:16
Öğle
12:15
İkindi
15:28
Akşam
18:03
Yatsı
19:22
Trabzon ECZANELER
Trabzon ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Sarımsağın işe yaramadığı hatta kötüleştirdiği hastalık!

Sarımsağın işe yaramadığı hatta kötüleştirdiği hastalık!

Öğrenince bir daha yemeyeceksiniz! Kırmızı etin akılalmaz zararı

Öğrenince bir daha yemeyeceksiniz! Kırmızı etin akılalmaz zararı

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Kemiklerin kırılmasına neden oluyor... Her gün içiyorsunuz, yapmayın!

Kemiklerin kırılmasına neden oluyor... Her gün içiyorsunuz, yapmayın!

Bugün sadece geleceği düşünün! Sıradaki büyük zıplama geliyor

Bugün sadece geleceği düşünün! Sıradaki büyük zıplama geliyor

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.