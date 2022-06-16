Trabzonspor'dan Denswil açıklaması

Trabzonspor Kulübü, geçen sezon bordo-mavili takımda kiralık forma giyen Stefano Denswil'in transferi konusunda görüşmelere başlandığını açıkladı.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, "Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Stefano Wilfred Denswil'in kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." ifadesine yer verildi.

Hollandalı oyuncu, geçen sezon bordo-mavili takımda 28 lig maçında 1940 dakika süre almıştı.



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