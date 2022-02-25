Trabzonspor'dan Dorukhan'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama

Trabzonsporlu futbolcu Dorukhan Toköz'ün sol kalçasında kas içi kanama tespit edildi.

Bordo-mavili kulübün doktoru Hakan Çelik, kulübün internet sitesinden Dorukhan Toköz'ün sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

Çelik, açıklamasında, "Takımımızın dün yaptığı antrenmanda kalça adalesinden sakatlık yaşayan Dorukhan Toköz'ün bugün çekilen MR'ında, sol kalçasında kas içi kanama tespit edilmiş olup, futbolcumuzun tedavisine başlanmıştır." ifadelerini kullandı.



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