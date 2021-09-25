Trabzonspor'dan, eski başkanlardan Sadri Şener için "geçmiş olsun" mesajı

Trabzonspor Kulübü, by-pass ameliyatı geçiren eski başkanlardan Sadri Şener için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yayımlanan mesajda, "İstanbul'da başarılı bir by-pass ameliyatı geçiren eski başkanlarımızdan Sayın Sadri Şener'e 'geçmiş olsun' dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Sadri Şener, 1992-1994 ve 2007-2013 yıllarında Trabzonspor Kulübü Başkanlığı görevinde bulunmuştu.



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