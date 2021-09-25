YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Trabzon
  4. Trabzonspor'dan, eski başkanlardan Sadri Şener için "geçmiş olsun" mesajı

Trabzonspor'dan, eski başkanlardan Sadri Şener için "geçmiş olsun" mesajı

25.09.2021 19:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor'dan, eski başkanlardan Sadri Şener için "geçmiş olsun" mesajı

Trabzonspor Kulübü, by-pass ameliyatı geçiren eski başkanlardan Sadri Şener için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yayımlanan mesajda, "İstanbul'da başarılı bir by-pass ameliyatı geçiren eski başkanlarımızdan Sayın Sadri Şener'e 'geçmiş olsun' dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Sadri Şener, 1992-1994 ve 2007-2013 yıllarında Trabzonspor Kulübü Başkanlığı görevinde bulunmuştu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Duyan buraya koşuyor! "Çocuk istedim çocuğum, ev istedim evim oldu"Duyan buraya koşuyor! "Çocuk istedim çocuğum, ev istedim evim oldu"
PARTNERBaşörtüsünü çıkaran Burcu Çetinkaya'nın peruklu hali takipçilerinden tam not aldıBaşörtüsünü çıkaran Burcu Çetinkaya'nın peruklu hali takipçilerinden tam not aldı
Kıbrıs gazisi, Gaziler Günü'nde son yolculuğuna uğurlandıKıbrıs gazisi, Gaziler Günü'nde son yolculuğuna uğurlandı

Trabzon Namaz Vakitleri 25 Eylül Cumartesi

İmsak
04:40
Sabah
06:05
Öğle
12:18
İkindi
15:40
Akşam
18:21
Yatsı
19:41

Trabzon Nöbetçi Eczaneler25 Eylül Cumartesi

Defne Eczanesi
Ortahisar
Defne Eczanesi
Ortahisar
Defne Eczanesi
Ortahisar
Tümünü Göster
Trabzon ECZANELER
Trabzon ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Sivas'ta trafik kazalarında 11 kişi yaralandı

Sivas'ta trafik kazalarında 11 kişi yaralandı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Tarihi Yargıtay binası kamu kurumu olarak hizmet vermeye devam edecek

Tarihi Yargıtay binası kamu kurumu olarak hizmet vermeye devam edecek

Bursa'da hırsızlık zanlısı girdiği evin sahibini bıçakladı

Bursa'da hırsızlık zanlısı girdiği evin sahibini bıçakladı

Altay, Göztepe maçına hazır

Altay, Göztepe maçına hazır

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.