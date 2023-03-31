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Trabzonspor'dan vefat eden taraftarın ailesine taziye ziyareti

31.03.2023 12:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi İmdat Yılmaz, Artvin'de kalp krizi sonucu vefat eden bordo-mavili taraftar Atilla Aydın'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Yılmaz, evlerinde ziyaret ettiği Atilla Aydın'ın eşi Nurcan Aydın ve çocuklarına başsağlığı diledi.

Trabzonspor aşığı bir taraftarı kaybetmenin derin acısını camia olarak yaşadıklarını belirten Yılmaz, maç izlemek için Trabzon'a davet ettiği Aydın ailesine forma hediye etti.

Aydın'ın kızı Eda Soner, babasının her anını bordo-mavili renklerle yaşadığını ifade ederek, "Bizlere de Trabzonspor sevdasını aşılamıştı. Trabzonspor kazanınca çok mutlu olur, kaybedince de çok üzülürdü. Maçları izlerken heyecandan yerinde duramazdı. Geçen yılki şampiyonluğu da doyasıya yaşadı. Babam hayattayken, 'Ben öldüğümde tabutuma ve mezarıma Trabzonspor bayrağı örtün. Mezar taşına da Trabzonsporlu Atilla yazın.' demişti. Biz de vasiyetini yerine getirdik. Rabbim mekanını cennet eylesin." ifadelerini kullandı.

Yılmaz'a ziyareti dolayısıyla teşekkür eden Eda Soner, "Trabzonspor'umuzun kıymetli başkanı Ertuğrul Doğan'a, asbaşkan Zeyyat Kafkas'a ve tüm yöneticilere çok teşekkür ediyoruz. Bizleri unutmadılar. Bu ziyaret bizlerin acısını bir nebze de olsun hafifletti." diye konuştu.

Ziyaret sırasında kulüp asbaşkanı Zeyyat Kafkas da Atilla Aydın'ın oğlu Selçuk Aydın'ı telefonla arayarak taziyelerini iletti.

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