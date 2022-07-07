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Trabzonsporlu Diabate'nin Partizan Kulübüne transfer çalışmaları başladı

07.07.2022 17:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonsporlu Diabate'nin Partizan Kulübüne transfer çalışmaları başladı

Trabzonspor Kulübü, forvet oyuncusu Fousseni Diabate'nin Partizan Kulübüne transferi için görüşmelere başlandığını duyurdu.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Fousseni Diabate'nin Partizan Kulübüne kesin transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

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