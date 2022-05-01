Trabzonsporlu Dorukhan Toköz ve Abdülkadir Ömür, şampiyonluk sevincini paylaştı

Süper Lig'in bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'un orta saha oyuncuları Dorukhan Toköz ve Abdülkadir Ömür, duygularını taraftarlarla paylaştı.

Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşımda, Dorukhan Toköz ve Abdülkadir Ömür birbirlerine sarılarak şampiyonluğu kutladı.

Fraport TAV Antalyaspor ile oynanan karşılaşmanın 62. dakikasında gol atan Dorukhan Toköz, "Bugün Allah'a şükürler olsun ki şampiyonluğumuzu ilan ettik ki daha yarım saat oluyor. Abdüş'üm iki tane asist yaptı, ben bir tane gol attım, Allah'a şükürler olsun. Uğurcan bir penaltı kurtardı ama bunun bizim adımıza hiçbir önemi yok çünkü bu takım oynayan, oynamayan bütün oyuncular, burada çalışan kulüp personeli, buradaki bütün insanların en az biz kadar emeği vardır. Hepsinin biz kadar emeği var, hepsinden Allah razı olsun, bizi destekleyen taraftardan. Biz çok zor günlerden geldik. Bundan üç sene önce Almanya'da ikimizin de belki yürüyecek halimiz yoktu, o gün futbola dönmeye çalışıyorduk, bugün buradayız." ifadelerini kullandı.

Abdülkadir Ömür ise "Bu sabah Doruk'a, 'Kanka, eğer şampiyon olursak bana dokunma ağlarım' dedim. Maç bitti, Doruk'la göz göze geliyoruz, 'Sakın bana dokunma ağlarım', yanıma geldi, başladım hemen ağlamaya. İnanılmaz duygular içerisindeyiz. Çocukluk hayalimizdi, kardeşimin ikinci şampiyonluğu. Bizde çok büyük emeği var. Takım halinde inanılmaz bir sezon geçirdik ama özellikle burada oynayan oyuncular için, Trabzonlular için çocukluk hayaliydi." değerlendirmesinde bulundu.

Dorukhan Toköz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Maçtan önce ben bizimkilere dedim ki şampiyonluk dünyanın en güzel şeyi ama özellikle bu topraklarda doğmuş, buralı olan arkadaşların fikirlerini sordum, duygularını. 'Abdüş, nasıl hissediyorsun?' dedim, Serkan'a, Uğurcan Trabzonlu sayılır ona, diğer çocuklara. Abdüş, 'Ben hayatımda şampiyonlar ligi finali oynayacak olsam bu kadar heyecanlı olmam. Benim hayatımın en güzel günü' dedi." diye konuştu.

Dorukhan, yanlarına gelen Bakasetas'a da sarılarak, "Çok mutluyuz, Bakasetas'ı çok severiz, çok iyi bir insandır." dedi.

Dorukhan, "Çok mutluyuz, gerçekten çok mutluyuz. Allah'a sonsuz şükürler olsun, diyecek başka bir şey yok benim için." ifadelerini de kullandı.

