Trabzonsporlu Hamsik, iklim değişikliğine dikkat çeken kısa filmde oynadı

Trabzonsporlu futbolcu Marek Hamsik, küresel iklim değişikliğine dikkat çekmek amacıyla hazırlanan kısa filmde yer aldı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından, bu yıl iklim değişikliğine dikkat çekmek amacıyla "Dünyanın sana ihtiyacı var" sloganıyla düzenlenecek 42. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu, 20 Şubat Pazar günü gerçekleştirilecek.

Bu kapsamda bordo-mavili takımın oyuncusu Marek Hamsik, hazırlanan kısa filmde yer alarak çalışmaya destek verdi.

Marek Hamsik, bilim kurgu öğeleriyle hazırlanan ve geleceğin dünyası ile günümüzü kıyaslayarak aşırı su tüketiminin olası tehlikelerine dikkat çeken filmde, "İklim değişikliğiyle etkin mücadele ve kişisel su tasarrufuyla dünyayı ve geleceğimizi kurtarabiliriz." mesajını verdi.

Sosyal medyada ilgi gören film hakkında değerlendirmelerde bulunan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, bu yılki maratonda dünyanın sürdürülebilir geleceği için kritik öneme sahip küresel iklim değişikliğine dikkat çekip, bu yöndeki farkındalığı artırmayı hedeflediklerini ifade etti.

