SPOR

Trabzonsporlu Toure, kemençe eşliğinde şarkı söyledi

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 21.12.2018 15:04 | Son Güncelleme

Trabzonspor’un Senegalli savunma oyuncusu Zargo Toure, kemençe eşliğinde şarkı söyledi.

Trabzonsporlu Toure, kemençe eşliğinde şarkı söyledi

Bordo-mavili takımın sezon başında Fransa ekibi Lorient’ten kadrosuna kattığı savunma oyuncusu Zargo Toure, Trabzon’a çabuk alıştı. Daha önce Karadeniz şarkılarını ve Trabzon’u çok sevdiğini belirten Senegalli oyuncunun kemençe eşliğinde şarkı söylediği görüntüleri ortaya çıktı. Trabzon’da amatör olarak müzik hayatını sürdüren, aynı zamanda bordo-mavili takımın da taraftarları olan Utku Han ve Devren Turan’ı kendi evinde ağırlayan Toure’nin, kemençe eşliğinde çalınan Trabzonspor marşlarına ve Karadeniz müziklerine eşlik ettiği görüldü. Görüntülerin Zargo Toure’nin doğum gününde çekildiği ve 29 yaşına giren oyuncunun kendisine yapılan bu sürpriz karşısında da duygulandığı belirtildi.

ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI HAZIRLIKLARI DEVAM EDİYOR

Bu arada Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’in 17’nci haftasında sahasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde 10.30’da başlayan antrenmanda taktiksel çalışmalar gerçekleştirildi. Antrenmanda sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden Sosa ile Toure yer almadı.

Bordo-mavililer, yarın saat 16.00’da yapacağı antrenmanla Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

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Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor Zargo Toure Spor Toto Süper Lig

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