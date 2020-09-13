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Trabzonspor'un, İstanbul takımlarına karşında yenilmezlik serisi son buldu

TRABZON HABERLERİ  | 13.09.2020 22:30 | Son Güncelleme

Yeni sezonun ilk haftasında Beşiktaş'a sahasında 3-1 yenilen bordo-mavililerin, İstanbul temsilcileri karşısında 581 günlük yenilmezlik serisi sona erdi

Süper Lig'de yeni sezonun ilk haftasında Beşiktaş'a sahasında 3-1 mağlup olan Trabzonspor, sezona kötü bir başlangıç yaparken İstanbul takımları karşısında da yenilmezlik serisini bıraktı.

2018-2019 sezonunun 21. haftasında 10 Şubat 2019 tarihinde deplasmanda Galatasaray karşısında aldığı 3-1'lik yenilginin ardından İstanbul takımları önünde mağlubiyet yaşamayan Karadeniz ekibi, Beşiktaş karşısında aldığı yenilgiyle 581 gün sonra sahadan puansız ayrıldı.

Karadeniz ekibi, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Medipol Başakşehir ve Kasımpaşa'ya karşı oynadığı son 13 maçta 5 galibiyet alırken, 8 kez de sahadan beraberlikle ayrılmıştı.

- Beşiktaş'tan iyi başlangıç

Beşiktaş, Trabzonspor deplasmanından aldığı rahat galibiyetle sezona iyi başlangıç yaptı.

Siyah-beyazlıların gollerini 29. dakikada Boyd, 64. dakikada penaltıdan Mensah ve 74. dakikada Lens kaydetti.

- İlk maçında cezalı duruma düştü

Trabzonspor'un karşılaşmaya ilk 11'de başlayan tek yeni transferi Flavio, gördüğü kırmızı kartla cezalı konuma düştü.

Karşılaşmanın 62. dakikasında Atiba'yı düşürerek penaltıya neden olan ve ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışı kalan Brezilyalı oyuncu, gelecek hafta Yukatel Denizlispor deplasmanında forma giyemeyecek.

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