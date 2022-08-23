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Trabzonspor'un rakibi Kopenhag, Trabzon'a geldi

23.08.2022 14:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor'un rakibi Kopenhag, Trabzon'a geldi

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında yarın Trabzonspor ile karşılaşacak Kopenhag, Trabzon'a geldi.

Danimarka temsilcisi özel uçak ile geldiği Trabzon Havalimanı'ndan işlemlerin ardından ayrılarak otobüsle kamp yapacağı otele hareket etti.

Kopenhag, bu akşam Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde yapacağı antrenman ile hazırlıklarını tamamlayacak.

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