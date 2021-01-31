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  4. Trabzonspor'un yeni transferi Yunus Mallı'dan taraftarlara mesaj:

Trabzonspor'un yeni transferi Yunus Mallı'dan taraftarlara mesaj:

31.01.2021 23:32 | Son Güncelleme:
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"Ülkemin, Türkiye'min formasını gururla giydim. Şimdi Trabzonspor'umuzun formasını da büyük bir onurla giyeceğim. Bize her yer Türkiye, bize her yer Trabzon"

Trabzonspor'un kadrosuna kattığı milli futbolcu Yunus Mallı, kulübün sosyal medya hesabından yayımladığı video mesaj ile taraftarlara seslendi.

Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesabından Türk bayrağı emojisi ve 'Hoşgeldin evlat' başlığı ile paylaşılan videoda Yunus Mallı, Medical Park Stadı'nda 29 numaralı formayı giyip, açıklamada bulundu.

Taraftarlara seslenen Yunus Mallı, "Ülkemin, Türkiye'min formasını gururla giydim. Şimdi Trabzonspor'umuzun formasını da büyük bir onurla giyeceğim. Bize her yer Türkiye, bize her yer Trabzon." ifadelerini kullandı.

Stadı da gezen milli futbolcunun videosu, kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.

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