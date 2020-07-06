Trabzonspor'un yenilgisiz günleri

Karadeniz temsilcisi, ayrıca kupada yarı finalde elde ettiği galibiyetle Fenerbahçe karşısında deplasmanda yaklaşık 23 yıllık galibiyet hasretine son verdi.

Bordo-mavili ekip, Süper Lig'in 20. haftasında ağırladığı Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. Trabzonspor, sarı-lacivertlilerle kupada oynadığı 2 müsabakayı da 2-1 ve 3-1'lik skorlarla kazandı.

Trabzonspor, Hüseyin Çimşir yönetiminde Fenerbahçe ile yaptığı 3 karşılaşmadan galip ayrıldı.

Bordo-mavili takım, Ünal Karaman ile yolların ayrılmasının ardından 2 Ocak'ta göreve getirilen 41 yaşındaki teknik adam ile ligde 186 günlük sürede mağlubiyet görmedi.

SELÇUK KILIÇ - Süper Lig 'de Galatasaray'ı deplasmanda 3-1 yenerek şampiyonluk yarışını sürdüren Trabzonspor , teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde de rakiplerine geçit vermeyerek adeta yenilgiyi unuttu.

Hüseyin Çimşir yönetimindeki Trabzonspor, ikinci yarıda şampiyonluk yolundaki rakiplerinden Demir Grup Sivasspor'u Trabzon'da 2-1 mağlup etti, Beşiktaş ile İstanbul'da 2-2 ve Medipol Başakşehir ile sahasında 1-1 berabere kalırken Galatasaray deplasmanından 3-1'lik galibiyetle döndü.

- Deplasmanda 287 gündür yenilmiyor

Trabzonspor, bu sezon dış sahadaki tek yenilgisini 23 Eylül 2019 tarihinde ligin 5. haftasında Demir Grup Sivasspor karşısında 2-1'lik sonuçla aldı.

Karadeniz ekibi, bu sezon toplam 15 deplasman maçında 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 30 puan toplayarak ligin dış sahada en fazla puan elde eden takımı oldu.

Karadeniz ekibi, üst üste 12. deplasman maçını da yenilgisiz tamamlayarak 1981-82 ve 1983-84 sezonlarında elde ettiği 14 maçlık dış saha yenilmezlik serisinden sonraki tarihinin en iyi 3. başarısını gösterdi.

- 35 sezon sonra "üç büyükler" karşısında yenilgi yaşamadı

Trabzonspor, ligde 35 sezon sonra "üç büyükler" karşısında yenilgi yüzü görmedi.

Şampiyon olduğu 1983-84 sezonunda rakipleri karşısında 3 galibiyet, 3 beraberlik alan bordo-mavililer, bu sezon da aynı başarıyı gösterdi.