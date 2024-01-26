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Trabzon'un 2023'te yapı ve inşaat malzemesi ihracatı 24,2 milyon doları aştı

AA AA
26.01.2024 13:35 | Son Güncelleme:
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Trabzon'dan geçen yıl Gürcistan, Rusya Federasyonu ve Almanya başta olmak üzere 44 ülkeye yapı ve inşaat malzemesi ihraç edildi.

AA muhabirinin, Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden derlediği bilgilere göre, kentten 2023'te 109 bin 500 ton yapı ve inşaat malzemesi ihraç edilerek 24 milyon 250 bin dolar gelir sağlandı.

Yapı ve inşaat malzemesi ihracatı, 74 bin 938 ton karşılığı 21 milyon 733 bin 443 dolar kazanılan 2022'ye göre miktarda yüzde 46, değerde yüzde 12 arttı.

Gürcistan, Rusya Federasyonu ve Almanya başta olmak üzere 44 ülkeye bu sektörde ihracat gerçekleştirildi.

Trabzon'dan geçen yıl Gürcistan'a 91 bin 768 ton karşılığı 18 milyon 991 bin 770 dolarlık yapı ve inşaat malzemesi ihraç edildi. Bu ülkeyi 1 milyon 308 bin 567 dolarla Rusya Federasyonu, 662 bin 683 dolarla Almanya takip etti.

Kentten önceki seneden farklı olarak Kongo, Ukrayna, Mayotte, Madagaskar, Brezilya, Cape Verde, Burkina Faso, Beyaz Rusya, İsveç, Meksika, İspanya, KKTC, Kenya ve Brunei'ye de 2023'te yapı ve inşaat malzemesi satıldı.

"TRABZON'DA İNŞAAT VE YAPI MALZEMELERİ SEKTÖRÜ ÖNEMLİ HACME ULAŞTI"

DKİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, AA muhabirine, Trabzon'dan yapı ve inşaat malzemeleri ihracatında en büyük payı yüzde 78 ile Gürcistan'ın aldığını söyledi.

Gürdoğan, kentten Avrupa ülkeleri, Afrika ve ABD'ye dahi inşaat malzemeleri ihracatı yapabilme başarısı gösterildiğine işaret ederek, "Trabzon'da inşaat ve yapı malzemeleri sektörü her geçen yıl büyüyerek önemli hacme ulaştı. İnşaat ve yapı malzemeleri üretimi konusunda da yatırımlar her geçen yıl gelişme gösterdi. Sektörün ihracattaki başarısı da bu paralelde artmış oldu." dedi.

Bölge ihracatçılarının Kafkasya, Orta Asya, ABD, Avrupa Birliği, Afrika ve Orta Doğu ile Balkan ülkelerine, dünyanın neredeyse tüm kıtalarına ihracat yapma başarısı gösterdiğine dikkati çeken Gürdoğan, şunları kaydetti:

"İhracat kapasitesinin geliştirilmesi amacıyla yürütülen UR-GE (Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi) projesi kapsamında, firmalarımızı alternatif pazarlara yönlendirme konusunda yoğun ticaret ve alım heyeti programları planlamaktayız. Bu kapsamda 2024 yılında farklı ülkelere yönelik ticaret programları gerçekleştirerek sektör ihracatını daha üst rakamlara ulaştıracağımıza inanıyoruz."

Gürdoğan, sektörün Avrupa yeşil dönüşüm, sıfır karbon salımı ve sınırda karbon düzenleme mekanizmasına uyum sağlaması amacıyla eğitim programları düzenleyeceklerini de sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
Trabzon Gürcistan İhracat

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