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Trabzon'un 3 aylık fındık ihracatı 186,7 milyon dolar oldu

05.04.2023 11:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon'dan yılın ocak-mart döneminde yapılan fındık ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 artarak 186 milyon 688 bin 790 dolara ulaştı.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Fındık ve Mamulleri Sektör Komitesi Başkanı Mehmet Cirav, yaptığı yazılı açıklamada, Trabzon'dan 3 ayda 29 bin 181 ton fındık ihraç edildiğini bildirdi.

Söz konusu dış satımdan 186 milyon 688 bin 790 dolar gelir sağlandığını belirten Cirav, ilk 3 aylık dönemdeki fındık ihracatında miktarda yüzde 16 düşüş, döviz girdisinde ise yüzde 11 artış yaşandığını aktardı.

Cirav, Türkiye'den de ocak-mart döneminde 454 milyon 957 bin 563 dolar karşılığında 71 bin 476 ton fındık ihracatı yapıldığını ifade ederek, yılın 3 ayında fındık ihracatı liderinin Trabzon olduğunu, toplam ihracatın yüzde 41'ini tek başına gerçekleştirdiğini kaydetti.

Trabzon'dan 3 aylık dönemde 44 ülkeye fındık ihraç edildiğini, en çok ihracat yapılan ülkelerin de İtalya, Polonya ve Almanya olduğunu dile getiren Cirav, "1 Eylül 2022'de başlayan 2022-2023 fındık ihraç sezonunun 7 aylık döneminde de ülkemizden 247 bin 441 ton fındık ihraç edildi ve 1 milyar 471 milyon 853 bin 122 dolar girdi sağlandı. Bu dönemde Trabzon'dan 438 milyon 918 bin 863 dolar karşılığı 72 bin 953 ton fındık ihraç edildi." ifadelerini kullandı.

"BİRİM BAŞINA VERİMİN ARTIRILMASI ÇOK ÖNEMLİ"

Cirav, gelecek sezonun çok verimli olmasını umduklarını vurgulayarak, bu kapsamda üreticilerin, ürünün verim ve kalitesini artırıcı çalışmalara önem vermeleri gerektiğini belirtti.

Fındık üretim ve ihracatında geleneksel üstünlüğün korunabilmesi açısından, birim başına verimin artırılmasının çok önemli olduğuna işaret eden Cirav, Tarım ve Orman Bakanlığının destekleme politikalarını bu minvalde ivedilikle oluşturulması gerektiğini, fındıkta sürdürülebilirliğin sağlanmasının büyük aciliyet arz ettiğini kaydetti.

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