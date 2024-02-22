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Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunun 106'ncı yıl dönümü İstanbul'da kutlandı

AA AA
22.02.2024 14:52 | Son Güncelleme:
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Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunun 106'ncı yıl dönümü Atatürk Havalimanı Etkinlik Alanı'nda düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Trabzon Dernekleri Federasyonu önderliğinde düzenlenen etkinlik kapsamında yöreye ait lahana çorbası, mısır ekmeği, hamsi kuşu ve kuymak gibi ürünler sergilendi.

Vatandaşların da yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, kemençe eşliğinde horon gösterisi yapıldı.

Trabzon Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı İsmail Şatıroğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunu farklı bir konseptle İstanbul'da kutlamak istediklerini söyledi.

Etkinliğe hemşehrilerinin yoğun ilgi gösterdiğini dile getiren Şatıroğlu, "Hamsilerimiz, kuymaklarımız var. Horonlarımız halaylarımız başlayacak. 22-25 Şubat tarihleri arasında burada olacağız. Bütün İstanbulluları buraya bekliyoruz." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
hamsi Trabzon İstanbul Havalimanı kuymak

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