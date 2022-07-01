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Trabzon'un fethi kutlamaları artık 15 Ağustos'ta yapılacak

01.07.2022 18:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vali İsmail Ustaoğlu: - "Bizim bu işin resmiyet kazanması açısından şubat ayı içerisinde Türk Tarih Kurumuna yazmış olduğumuz yazıya cevaben, 15 Ağustos 1461'in Trabzon'un fetih tarihi olduğu hususu genel kanaat olarak bildirildi"

Trabzon'un fethi kutlamaları artık 15 Ağustos'ta yapılacak

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, her yıl 26 Ekim'de yapılan Trabzon'un fetih kutlamalarının bundan sonra 15 Ağustos'ta gerçekleştirileceğini bildirdi.

Ustaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Türk Tarih Kurumu (TTK) Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hikmet Öksüz, Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu ile Valilik'te düzenlediği basın toplantısında, Trabzon'un fetih tarihinin kamuoyunda bir süredir tartışma konusu olduğunu söyledi.

Geçmiş yıllarda yapılan kutlamalarda fetih tarihinin aslında başka bir tarih olduğu yönünde de tartışmalar yaşandığını dile getiren Ustaoğlu, şunları kaydetti:

"Bu husus, Trabzon Valiliği tarafından şubat ayı içerisinde bu işin danışılacak ve bilgi alınacak en önemli merkezi olarak TTK Başkanlığına yazılı soru olarak sormamızla nihayet buldu. Bir süre önce Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığımızca düzenlenen bir tarih sempozyumunda da arkadaşlarımız, Trabzon'un fetih tarihinin 26 Ekim değil, 15 Ağustos olması gerektiği hususunu dile getirmişti. Bizim bu işin resmiyet kazanması açısından şubat ayı içerisinde TTK'ye yazmış olduğumuz yazıya cevaben, 15 Ağustos 1461'in Trabzon'un fetih tarihi olduğu hususu genel kanaat olarak bildirildi. Bu konuda tarihçilerimizin referans alınan yazısı da var elimizde. Onların kitapları referans alınarak belirlenmiş."

Ustaoğlu, bu yıldan başlamak üzere bundan sonra Trabzon'un fetih kutlamalarının 26 Ekim'de değil, 15 Ağustos'ta yapılacağını sözlerine ekledi.

Trabzon'un fethi kutlamaları artık 15 Ağustos'ta yapılacak

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