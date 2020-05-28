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TRAC Aydın Şubesinden amatör telsizcilere yönelik eleştirilere tepki

AYDIN HABERLERİ  | 28.05.2020 08:54 | Son Güncelleme

Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti (TRAC) Aydın Şube Başkanı Kaan Çalışkan, İzmir’de ezan sitemine düzenlenen sızma girişiminin ardından amatör telsizcilere yönelik yapılan eleştirilere açıklık getirdi.Kaan Çalışkan, yaptığı açıklamada; “Geçtiğimiz günlerde komşu ilimiz İzmir’in bazı ilçelerinde merkezi ezan sistemine düzenlenen çirkin ve kabul edilemez sızma girişimi sonrası bazı televizyon kanallarında ‘bu işin amatör telsizciler tarafından yapıldığının bilindiği’ gibi dayanağı olmayan ve küçük düşürücü ifadeler kullanılmıştır.

TRAC Aydın Şubesinden amatör telsizcilere yönelik eleştirilere tepki

Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti (TRAC) Aydın Şube Başkanı Kaan Çalışkan, İzmir’de ezan sitemine düzenlenen sızma girişiminin ardından amatör telsizcilere yönelik yapılan eleştirilere açıklık getirdi.
Kaan Çalışkan, yaptığı açıklamada; “Geçtiğimiz günlerde komşu ilimiz İzmir’in bazı ilçelerinde merkezi ezan sistemine düzenlenen çirkin ve kabul edilemez sızma girişimi sonrası bazı televizyon kanallarında ‘bu işin amatör telsizciler tarafından yapıldığının bilindiği’ gibi dayanağı olmayan ve küçük düşürücü ifadeler kullanılmıştır. Amatör telsizciler haberleşme ve haberleşme elektroniğinde kendilerini yetiştiren, gayri ticari, siyasi boyutu olmayan ve ayrıca doğal afet, savaş gibi durumlarda ülkesine haberleşme alanında büyük katkılar sunan kişilerdir. Ülkemizdeki birçok amatör telsizci, yurtdışında yapılan yarışmalarda ülkemizin sesini duyurmakta ve gururla temsil etmektedir.
Ülkemizde şu anda kıyı emniyeti genel müdürlüğü tarafından yapılan sınavlarda başarı göstererek lisans almış yaklaşık 30 bin amatör telsizci vardır. Kullanılan ifadeler ile amatör telsiz camiasının tüm üyeleri zan altında bırakılarak küçük düşürülmeye çalışılmıştır. Açıklamalar amatör telsizci olmak için sınavlarına hazırlanan ve bu alanda kendini yetiştirmek isteyen gençlerimizin de bu hobiye bakış açısını değiştirmektedir. Türk amatör telsizcileri, devletine ve milletine bağlı, kanun ve kurallara uygun olarak yürüttüğü faaliyetlerde bahse konu çirkin eylemde olduğu hiçbir dini değeri aşağılamaz ve siyasi polemiklere girmez.
Bugüne kadar ülkemizde yaşanan Gölcük, Van ve son olarak Elazığ depreminde olduğu gibi, tüm doğal afet ve haberleşme alanındaki ihtiyaçlara, devletin her kurumuna gönüllü olarak hizmet sunan biz amatör telsizciler, bu olayın çözümü ve sonrası gerekli önlemlerin alınmasına da yine aynı özveri ile çalışmaya devam edeceğiz. Dernek avukatımız Av. Mehmet Yusuf Dağ tarafından camiamıza yönelik bu dayanaksız ve aşağılayıcı açıklamaları yapan gazeteciler hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır” dedi.

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Merkez
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Merkez
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Bahar Eczanesi
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