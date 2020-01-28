SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. NBA
  4. Tracy McGrady: Kobe genç ölmek istiyordu

Tracy McGrady: Kobe genç ölmek istiyordu

NBA HABERLERİ  | 28.01.2020 18:33 | Son Güncelleme

Kobe Bryant'ın hayatını kaybettiği kazanın yankıları devam ediyor. NBA eski yıldızlarından Tracy Mcgrady'in Kobe itirafı büyük dikkat çekti. Kobe'nin genç ölmekten bahsettiği söyleyen Mcgrady, "Genç ölmek istiyorum. Ölümsüzleşmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

NBA'in efsane isimlerinden Tracy McGrady, helikopter kazasında hayatını kaybeden Kobe Bryant'la ilgili flaş bir itirafta bulundu.

ESPN'de yayınlanan "Jump" programında açıklamalarda bulunan McGrady, "Kariyerinin ilk başlarında hep genç ölmekten bahsederdi. Bu çılgınca ama böyleydi. Şöyle derdi, 'Genç ölmek istiyorum. Ölümsüzleşmek istiyorum. Michael Jordan'dan daha iyi bir kariyere sahip olmak ve genç ölmek istiyorum.' Bunu söylemesinin çılgınca olduğunu düşünüyordum. Ama genç Kobe için bunlar normal şeylerdi. Yaşlı Kobe ise ailesinin yanında olmak istiyordu. Bu sözleri tabii ki çocukları doğmadan çok önceydi. Ondan sonra bu kafa yapısında değildi" ifadelerini kullandı.

McGrady kazada hayatını kaybeden Kobe'nin 13 yaşındaki kızı Gianna için de konuştu: "Çok özel biriydi. Tavırları, her şeyi Kobe gibiydi. Onu izlerken sanki Kobe'yi izler gibiydim. 13 yaşında fade-away (geriye çekilerek atış) atıyordu. Çok özel olacağını düşünüyordum. Ama bu fırsatı yakalayamayacak."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
En güzel Galatasaray marşlarının sözleriEn güzel Galatasaray marşlarının sözleri
En güzel Fenerbahçe sözleriEn güzel Fenerbahçe sözleri
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
tracy mcgrady kobe bryant itiraf açıklama espn genç ölmek

En Çok Okunan Haberler

Manisa'da 4.8 büyüklüğünde deprem!

Manisa'da 4.8 büyüklüğünde deprem!

Deprem mesajı sosyal medyayı karıştırdı

Deprem mesajı sosyal medyayı karıştırdı

Trabzonspor-Fenerbahçe maçıyla ilgili flaş karar

Trabzonspor-Fenerbahçe maçıyla ilgili flaş karar

Fenerbahçe ayrılığı resmen açıkladı

Fenerbahçe ayrılığı resmen açıkladı

G.Saray'a flaş transfer müjdesi!

G.Saray'a flaş transfer müjdesi!

2 kulüp için 'küme düşürülsün' kararı!

2 kulüp için 'küme düşürülsün' kararı!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Lebron James gözyaşlarına boğuldu

Lebron James gözyaşlarına boğuldu

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Cedi Osman, Elazığ için toplanan bağış rakamını açıkladı

Cedi Osman, Elazığ için toplanan bağış rakamını açıkladı

Dünyaca ünlü yıldız feci şekilde dövüldü

Dünyaca ünlü yıldız feci şekilde dövüldü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tracy McGrady: Kobe genç ölmek istiyordu

Olay açıklama! 'Kobe genç ölmek istiyordu'

Kobe Bryant'ın helikopterine yapılan son uyarı yayınlandı

Kobe Bryant ölümü sonrası ilk kez yayınlandı!

Utah Jazz 117 - 126 Houston Rockets (Eric Gordon 50 sayıyla kariyer rekoru kırdı)

Gordon rekor kırdı, Rockets kazandı

NBA'de Los Angeles Lakers-Los Angeles Clippers derbisi ertelendi

NBA'den flaş karar!

LeBron James'den Kobe Bryant için duygusal mesaj

LeBron James'den Kobe Bryant için duygusal mesaj

Kobe Bryant'ın helikopterinin düşüş nedeni belli oldu

Kobe'nin helikopterinin düşüş nedeni belli oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.