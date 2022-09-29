Tradesoft yeni nesil teknolojilerini sektöre anlatacak

İSTANBUL (AA) - ATP'nin finans sektörüne aracı kurum, banka, fon ve portföy yönetim çözümleri sunan markası Tradesoft, 3-7 Ekim'de düzenlenecek 6. Dünya Yatırımcı Haftası’na sponsor olarak destek veriyor.

ATP'den yapılan açıklamaya göre, Tradesoft, 6. Dünya Yatırımcı Haftası’nın destekçileri arasında yer alıyor. Finansal kurumların yatırım ve operasyonel süreçlerini farklı alanlarda dijitalleştiren RoboCan, XPMS ve XFront ürünlerini yatırım dünyasına tanıtacak olan Tradesoft’un B2C Direktörü Ülkü Güveli 3 Ekim saat 13.45’te "Dijital Aracı Kurumu Uzmanına Sor" panelinde yer alacak ve katılımcıların sorularını yanıtlayacak.

Yenilikçi marka, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği tarafından organize edilen etkinlikte yatırım süreçlerini farklı alanlarda dijitalleştiren RoboCan, XPMS ve XFront ürünlerini yatırım dünyasına tanıtacak.

- Dijital Aracı Kurumu Uzmanına Sor paneli

3 Ekim'de Borsa İstanbul’dan yapılacak canlı yayın ve Gong Töreni ile başlayacak etkinliğin ilk gününde Tradesoft B2C Direktörü Ülkü Güveli panelde konuşmacı olacak ve çevrim içi/çevrim dışı tüm katılımcıların sorularını yanıtlayacak. Tüm panellere katılımın ücretsiz olduğu etkinliğe, Dünya Yatırımcı Haftası web sitesinden kayıt yapılabiliyor.

- Yatırım süreçlerinde tamamen dijitalleşmeyi hedefliyoruz

Açıklamada görüşlerine yer verilen ATP Genel Müdür Yardımcısı Hamit Can, yatırım dünyası sürecinin efektif analiz edip, doğru kararı en hızlı alanların öne çıktığı bir alan olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Biz de hazırladığımız yeni nesil ürünlerle, bu kararlarda gecikme veya hatalara neden olan insan faktörünü ortadan kaldırmayı ve tamamen dijitalleştirmeyi hedefliyoruz. Portföy yöneticilerinin değişen piyasa koşullarına uyum sağlayabildiği yeni nesil işlem platformu XPMS ile tek platform üzerinden birden fazla aracı kuruma emir iletilebiliyor. İşlem ve sonrasında dinamik kurallara bağlı olarak yaptığı uyumluluk kontrolleriyle uygulama Portföy yönetim şirketlerine, proaktif kural aşımı uyarılarıyla uyumluluktan taviz vermeden esneklik ve performans kazandırıyor.

Finans sektörü başta olmak üzere hız hassasiyeti yüksek ve işlem yapısı karmaşık sektörlerde çalışan çekirdek sistemlere, In-Memory Database OMS mimarisinin gücünü kullanarak hazırladığımız yazılım çözümümüz XFront ürünümüzle hız kazandırıyoruz. Ayrıca büyüyen sermaye piyasalarında, şirketlerin artan iş yükünü hafifletmek ve onlara destek olmak amacıyla robotik süreç otomasyonu uygulamamız RoboCan’ı geliştirdik. Seans içinde ya da sonrasında yapılan ve kendini tekrar eden tüm operasyonel iş süreçlerini bu uygulama analiz ediyor, optimize ediyor ve otomatikleştiriyor. Üç ürünümüzü de Dünya Yatırımcı Haftası boyunca katılımcılara tanıtacağız. Bu çözümlerimizin yatırımcılara yüksek hız katacağına inanıyoruz."

Açıklamada verilen bilgiye göre, Dünya Yatırımcı Haftası (World Investor Week-WIW); sermaye piyasaları hakkında yatırımcıların eğitimi ve yatırımcının korunması için farkındalık yaratmayı ve bu iki önemli alanda menkul kıymet düzenleyicilerinin çeşitli düzenleme ve uygulamalarına yönelik bilgi vermeyi amaçlıyor.

IOSCO tarafından da desteklenen çalışmalar, her yıl ekimin ilk haftasında gerçekleştiriliyor. Küresel olarak kutlanan haftanın Türkiye ayağı da Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği tarafından gerçekleştiriliyor.

