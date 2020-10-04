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Trafiğe “akıllı” çözüm

SAMSUN HABERLERİ  | 04.10.2020 16:31 | Son Güncelleme

Samsun Büyükşehir Belediye’nin ASELSAN ile birlikte yürüttüğü ‘akıllı şehir’ projesi kapsamında karayolu güvenliği arttırılarak trafik akışı daha konforlu hale getirilecek.ASELSAN ile iş birliği halinde yürütülen ‘akıllı şehir’ projesiyle başta trafik olmak üzere birçok problemi de çözmeyi hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, ihaleye çıkmaya hazırlanıyor.

Trafiğe “akıllı” çözüm

Samsun Büyükşehir Belediye’nin ASELSAN ile birlikte yürüttüğü ‘akıllı şehir’ projesi kapsamında karayolu güvenliği arttırılarak trafik akışı daha konforlu hale getirilecek.
ASELSAN ile iş birliği halinde yürütülen ‘akıllı şehir’ projesiyle başta trafik olmak üzere birçok problemi de çözmeyi hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, ihaleye çıkmaya hazırlanıyor. Akıllı şehir projesi ile vatandaşların hayatını kolaylaştırmayı hedeflediklerini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Samsun’u her alanda marka kent haline getirmek için çalışmalarımız sürüyor. Şehrimizdeki trafik problemine kökten çözüm getirmek için ASELSAN ile akıllı şehir projesini yürütüyoruz. Bu proje kapsamında hem trafik akışını hızlandırırken hem de kavşakları akıllandırıp, geometrik yapılarını modernize ederek işlevselliği artırılacak. Proje kapsamında ayrıca olası kazaların önüne geçebilmek, kara noktalardaki kazaları düşürebilmek için kırmızı ışık, hatalı parklar gibi denetim altyapısı da oluşturulmuş olacak” dedi.
Demir şunları söyledi:
“Atatürk Bulvarı, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, 100. Yıl Bulvarı ve Abdullah Gül Bulvarı’ndaki kavşaklarda yapacağımız çalışmalar ile gerçek zamanlı müdahale edilerek trafik akışı hızlandırılacak. Trafik yol ağındaki seyahat süreleri, ortalama taşıt durma ve gecikme süreleri en aza indirilecek. Yakıt tüketimleri, zehirli gaz salınımı ve gürültü kirliliği azaltılarak çevre kirliliği önlenecek. Ayrıca kırmızı ışık ihlallerinde ve trafik kazalarında azalma sağlanacak.”

Trafiğe “akıllı” çözüm

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