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Trafiğe çıkan sıpa, sürücülere zor anlar yaşattı

10.02.2021 15:53 | Son Güncelleme:
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Aydın’ın Efeler ilçesinde trafiğe çıkan başıboş sıpa trafiği karıştırırken, hayvana Aydın Büyükşehir Belediyesi sahip çıktı.Efeler’in en işlek yerlerinden olan Adnan Menderes Bulvarı üzerinde yola çıkan başıboş sıpa, ilginç görüntülere sahne olurken kısa süreli trafiği karıştırdı.

Aydın’ın Efeler ilçesinde trafiğe çıkan başıboş sıpa trafiği karıştırırken, hayvana Aydın Büyükşehir Belediyesi sahip çıktı.
Efeler’in en işlek yerlerinden olan Adnan Menderes Bulvarı üzerinde yola çıkan başıboş sıpa, ilginç görüntülere sahne olurken kısa süreli trafiği karıştırdı. Seyir halinde bir anda minik sıpa ile karşılaşan araç sürücüleri ise hem şaşırdı hem de minik sıpaya çarpmamak için mücadele etti. Sürücülere zor anlar yaşatan minik sıpayı gören vatandaşlar ise durumu Aydın Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne bildirdi. Kısa süre içerisinde gelen ekipler, yol boyunca ilerleyen sıpayı Sevgi Yolu üzerinde yakaladı. Çevredeki vatandaşların şaşkın bakışları eşliğinde barınak aracına bindirilen minik sıpa, renkli görüntülere sahne oldu. Kim tarafından sokağa salındığı belli olmayan minik sıpaya Aydın Büyükşehir Belediyesi sahip çıkarak, sağlık kontrolü ve bakımının yapılması için barınağa götürdü.

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