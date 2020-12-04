YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şanlıurfa
  4. Trafiğin kilitlendiği yollar bir anda sessizliğe büründü

Trafiğin kilitlendiği yollar bir anda sessizliğe büründü

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 04.12.2020 23:01 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’da hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle trafiğin durma noktasına geldiği cadde ve sokaklar, kısıtlama sonrası yerini sessizliğe bıraktı.Hafta sonu kesintisiz olarak uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması Şanlıurfa’da başladı.

Şanlıurfa’da hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle trafiğin durma noktasına geldiği cadde ve sokaklar, kısıtlama sonrası yerini sessizliğe bıraktı.
Hafta sonu kesintisiz olarak uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması Şanlıurfa’da başladı. Sürücüler, kısıtlama öncesi evlerine gidebilmek için araçlarına binice trafik yoğunluğu oluştu. Ana arterlerde trafik adeta durma noktasına kadar geldi. Kısıtlamanın başlamasıyla birlikte trafiğin kilitlendiği cadde ve sokaklar yerini sessizliğe bıraktı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mutlu bir evliliğin anahtarı: Cinsel Uyum!Mutlu bir evliliğin anahtarı: Cinsel Uyum!
Feci kaza! Ölü ve yaralılar varFeci kaza! Ölü ve yaralılar var
1/

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 5 Aralık Cumartesi

İmsak
05:50
Sabah
07:16
Öğle
12:20
İkindi
14:53
Akşam
17:15
Yatsı
18:35

Şanlıurfa Nöbetçi Eczaneler 5 Aralık Cumartesi

Aras Eczanesi
Haliliye
Nasih Eczanesi
Haliliye
Özçelik Eczanesi
Haliliye
Filiz Eczanesi
Eyyubiye
Ekinci Eczanesi
Karakopru
Güldeste Eczanesi
Akcakale
Munis Eczanesi
Birecik
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.