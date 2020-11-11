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Trafik dedektifleri projesi devam ediyor

ZONGULDAK HABERLERİ  | 11.11.2020 10:37 | Son Güncelleme

Zonguldak’ta trafik dedektifleri projesi kapsamında 3 bin 748 öğrenciye bilgilendirme eğitimi verildi.Zonguldak İl Jandarma Komutanlığınca 2020 yılında “Trafik Dedektifleri” projesi kapsamında 3 bin 748 öğrenciye trafik bilgilendirme eğitimi verildi.

Trafik dedektifleri projesi devam ediyor

Zonguldak’ta trafik dedektifleri projesi kapsamında 3 bin 748 öğrenciye bilgilendirme eğitimi verildi.
Zonguldak İl Jandarma Komutanlığınca 2020 yılında “Trafik Dedektifleri” projesi kapsamında 3 bin 748 öğrenciye trafik bilgilendirme eğitimi verildi. Bu kapsamda 10 Kasım 2020 günü Kdz.Ereğli Kızılca beldesi Çayırlı İlköğretim Okulu ve Çaycuma ilçesi Perşembe beldesi Şehit Salim Uçar İlköğretim Okulu öğrencilerine yönelik Jandarma Trafik birimlerince “Trafik Kuralları” hakkında bilgilendirme semineri verilerek broşür ve boyama kitapları dağıtıldı.

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