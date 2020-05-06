YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Batman
  4. Trafik ekipleri sürücülere maske ve kırmızı düdük dağıttı

Trafik ekipleri sürücülere maske ve kırmızı düdük dağıttı

BATMAN HABERLERİ  | 06.05.2020 17:19 | Son Güncelleme

Batman Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri sürücülere 2-8 Mayıs 2020 tarihleri arasında karayolu trafik haftası etkinlikleri kapsamında üzerinde ‘Evdeyim ama trafik kuralları aklımda’ ve ‘Trafikte her yıl daha iyiye’ yazılı maske ve kırmızı düdük bulunan paketler dağıttı.Trafik ekipleri yetkililerinden yapılan açıklamada “Bilindiği üzere Trafik düzeni ve karayolunu kullananların kurallara uymaları yönündeki farkındalığı, çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarının trafik eğitimine olan katkılarını artırmak amacıyla, her yıl Mayıs ayının ilk Cumartesi günü Karayolu Trafik Güvenliği Günü.

Batman Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri sürücülere 2-8 Mayıs 2020 tarihleri arasında karayolu trafik haftası etkinlikleri kapsamında üzerinde ‘Evdeyim ama trafik kuralları aklımda’ ve ‘Trafikte her yıl daha iyiye’ yazılı maske ve kırmızı düdük bulunan paketler dağıttı.
Trafik ekipleri yetkililerinden yapılan açıklamada “Bilindiği üzere Trafik düzeni ve karayolunu kullananların kurallara uymaları yönündeki farkındalığı, çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarının trafik eğitimine olan katkılarını artırmak amacıyla, her yıl Mayıs ayının ilk Cumartesi günü Karayolu Trafik Güvenliği Günü. O günü takip eden hafta ise Karayolu Trafik Haftası olarak kutlanmaktadır. Karayolları Trafik Güvenliği ve Trafik Haftası Yönergesi gereğince, İçişleri Bakanlığı ve diğer paydaşların katılımı ile 2-8 Mayıs 2020 tarihleri arasında devam eden Karayolları Trafik Haftası etkinlikleri, korana virüs (Covid-19) salgınına karşı alınan tedbirlerle örtüşecek şekilde icra ediliyor. Bu kapsamda trafik ekipleri üzerinde, ‘Evdeyim Ama Trafik Kuralları Aklımda’ ve ‘Trafikte Her yıl Daha İyiye‘ mottosunun yazılı olduğu, içerisinde maske ve kırmızı düdük bulunan paketleri araç sürücülerine, toplu taşıma araçlarında yolculuk yapan vatandaşlara trafik kurallarına ve corana virüsle mücadele kapsamında sosyal mesafe kurallarına uymaları yönünde uyarılarda bulunarak dağıtımını yaptı” ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Lamalar koronavirüse umut oldu! Lamalar koronavirüse umut oldu!
İşte 'Yeni normal'in kaçınılmaz 4 kuralı! İşte 'Yeni normal'in kaçınılmaz 4 kuralı!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

AK Parti Kars Milletvekilleri müjdeyi verdi

AK Parti Kars Milletvekilleri müjdeyi verdi

CANREİS Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Reis: “Süreç zorlu fakat aşılmaz değil”

CANREİS Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Reis: “Süreç zorlu fakat aşılmaz değil”

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan'dan 1 Haziran'da okulların açılması açıklaması:

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan'dan 1 Haziran'da okulların açılması açıklaması:

Bodrum'da tutuklanan gazeteci Hakan Aygün tahliye edildi

Bodrum'da tutuklanan gazeteci Hakan Aygün tahliye edildi

Nöbetteki kamu personeline ikramda bulundular

Nöbetteki kamu personeline ikramda bulundular

Mevsimlik işçilere Büyükşehir desteği

Mevsimlik işçilere Büyükşehir desteği

Batman Namaz Vakitleri 6 Mayıs Çarşamba

İmsak
03:33
Sabah
05:07
Öğle
12:17
İkindi
16:05
Akşam
19:17
Yatsı
20:45

Batman Nöbetçi Eczaneler 6 Mayıs Çarşamba

Dicle Eczanesi
Merkez
Kültür Eczanesi
Merkez
Vitamin Eczanesi
Merkez
Vefa Eczanesi
Gercus
Kozluk Eczanesi
Kozluk
Özen Eczanesi
Sason
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Gercüş’te cadde, sokak ve parklar boş kaldı

Gercüş’te cadde, sokak ve parklar boş kaldı

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Gercüş’te öğrencilerin yardımına okul yöneticileri koştu

Gercüş’te öğrencilerin yardımına okul yöneticileri koştu

Batman’da “t” Plaka İhalesi Yapılacak

Batman’da “t” Plaka İhalesi Yapılacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.