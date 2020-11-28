Trafik ekiplerinden Covid-19 denetimi

Türkiye genelinde artışın yaşandığı Covid-19 vakalarındaki artış hızını düşürmek ve vatandaşların alınan tedbirlere uyumunu sağlamak amacıyla denetimler 7/24 devam ediyor.

Muğla Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Müdürlüğü Gökova İstasyon Amirliği ekipleri Gökova kavşakta özellikle ilçeler arası ve iller arası yolcu taşımacılığı yapan araçlarda maske ve mesafe denetimini sürdürüyor.

Marmaris, Datça, Ortaca, Köyceğiz, Dalaman ve Fethiye gibi ilçelerin tek geçiş noktası durumundaki Gökova kavşağında denetimlerini sürdüren ekipler belirlenen kurallara uyan yolcu ve araç sürücülerine teşekkür ederken, uyarılarını da yapıyorlar. Vatandaşları maskesiz sokağa çıkmamaları, ilçeler arası ve iller arası yapılan yolculuklarda da oturdukları koltuklar arasındaki mesafeye uymaları konusunda uyarıyorlar.

Denetimlerin Covid-19 tehlikesinin geçişine kadar sürekli olarak devam edeceğini belirten trafik ekipleri, vatandaşların yolculuk esnasında maske, mesafe ve hijyen kurallarına sıkı şekilde uyulmasını istediler.

