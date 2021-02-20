YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Trafik ekiplerinin denetimleri sürüyor

Trafik ekiplerinin denetimleri sürüyor

20.02.2021 12:36 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye genelinde hafta sonları sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı saatlerde Muğla Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ve bağlı İstasyon amirliklerinde denetimler aralıksız olarak devam ediyor.Muğla Bölge Trafik Müdürlüğü Gökova Trafik İstasyon Amirliği ekipleri tarafından Gökova kavşağında Covid-19 tedbirleri kapsamında karayolunda hareket halinde olan araç ve sürücüleri trafik ekipleri tarafından denetlendi.

Türkiye genelinde hafta sonları sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı saatlerde Muğla Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ve bağlı İstasyon amirliklerinde denetimler aralıksız olarak devam ediyor.
Muğla Bölge Trafik Müdürlüğü Gökova Trafik İstasyon Amirliği ekipleri tarafından Gökova kavşağında Covid-19 tedbirleri kapsamında karayolunda hareket halinde olan araç ve sürücüleri trafik ekipleri tarafından denetlendi. Sürücü ve yolcuların Covid-19 tedbirleri kapsamında maske takıp takmadıkları, sosyal mesafe kuralarına uyup uymadıkları denetlenirken, araçların ve vatandaşların trafiğe çıkış izin belgeleri kontrol edildi.
Vatandaşlar ve sürücüler Covid-19 tedbirlerine uymaları konusunda trafik ekipleri tarafından uyarılırken, araç kullanırken cep telefonu kullanmaları, alkollü olarak trafiğe çıkmamaları, emniyet kemerini takmaları konusunda uyarıda bulunuldu.
Denetimler 7/24 süreceği açıklanırken, vatandaşlardan tedbirlere uymaları konusunda ekipler uyarılarını sürdürüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERDedikodular doğru çıktıDedikodular doğru çıktı
Sürpriz doğum günü kutlamasıSürpriz doğum günü kutlaması
1/

Muğla Namaz Vakitleri 20 Şubat Cumartesi

İmsak
06:23
Sabah
07:43
Öğle
13:25
İkindi
16:29
Akşam
18:58
Yatsı
20:13

Muğla Nöbetçi Eczaneler20 Şubat Cumartesi

Alinda Eczanesi
Merkez
Yüksel Eczanesi
Merkez
Akçaalan Eczanesi
Bodrum
Damla Eczanesi
Bodrum
Gümüşlük Eczanesi
Bodrum
Gündoğan Eczanesi
Bodrum
Nur Alp Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster
Muğla ECZANELER
Muğla ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Çorum'da bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

Çorum'da bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Konyaspor'da Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları

Konyaspor'da Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları

Büyükşehir, yangında serası zarar gören üreticiye destek verecek

Büyükşehir, yangında serası zarar gören üreticiye destek verecek

Vali Becel, Regaib Kandilini kutladı

Vali Becel, Regaib Kandilini kutladı

Diğer Haberler

Marmaris’te kısıtlama sürecinde denetimler devam ediyor

Marmaris’te kısıtlama sürecinde denetimler devam ediyor

Datça’da içme suyu hat yenileme çalışması

Datça’da içme suyu hat yenileme çalışması

Jandarma Trafik ekipleri havadan denetledi

Jandarma Trafik ekipleri havadan denetledi

Datça’da 210 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

Datça’da 210 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

Motosiklet hırsızları JASAT’a yakalandı

Motosiklet hırsızları JASAT’a yakalandı

Motosiklet hırsızları JASAT’a yakalandı

Motosiklet hırsızları JASAT’a yakalandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.