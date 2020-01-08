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  4. Trafik ekiplerinin hayvan sevgisi

Trafik ekiplerinin hayvan sevgisi

SAMSUN HABERLERİ  | 08.01.2020 17:24 | Son Güncelleme

Samsun Bafra Bölge Trafik ekiplerinin yol kenarında yaralı halde bulduğu yırtıcı kuş doğan, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğine teslim edildi.Edinilen bilgiye göre, Bafra Bölge Trafik İstasyon Amiri Murat Sarı ve trafik ekipleri Samsun-Sinop kara yolu Habilli mevkisi yakınlarında yol kenarında yaralı olan doğanı fark etti.

Trafik ekiplerinin hayvan sevgisi

Samsun Bafra Bölge Trafik ekiplerinin yol kenarında yaralı halde bulduğu yırtıcı kuş doğan, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğine teslim edildi.
Edinilen bilgiye göre, Bafra Bölge Trafik İstasyon Amiri Murat Sarı ve trafik ekipleri Samsun-Sinop kara yolu Habilli mevkisi yakınlarında yol kenarında yaralı olan doğanı fark etti. Aracı durdurarak yaralı hayvanı koruma altına alan ekipler, onu tedavi yapılmak üzere Bafra Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğine teslim ettiler.

Trafik ekiplerinin hayvan sevgisi

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