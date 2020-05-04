YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çanakkale
  4. Trafik Haftasında çocuklar unutulmadı

Trafik Haftasında çocuklar unutulmadı

ÇANAKKALE HABERLERİ  | 04.05.2020 15:44 | Son Güncelleme

Çanakkale’de Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında, korona virüs salgını dolayısıyla sokağa çıkamayan çocukların evlerine ziyarete giden polis ekipleri, onlara çeşitli hediyeler verdiler.Her yıl 1-7 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftasının bu yıl ki sloganları ’Evdeyim Ama Trafik Kuralları Aklımda’ ve ’Trafikte Her Yıl Daha İyiye’ olarak belirlendi.Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri, korona virüs dolayısıyla sokağa çıkamayan çocukları evlerinde ziyaret ederek, çeşitli hediyeler verdiler.

Çanakkale’de Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında, korona virüs salgını dolayısıyla sokağa çıkamayan çocukların evlerine ziyarete giden polis ekipleri, onlara çeşitli hediyeler verdiler.
Her yıl 1-7 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftasının bu yıl ki sloganları ’Evdeyim Ama Trafik Kuralları Aklımda’ ve ’Trafikte Her Yıl Daha İyiye’ olarak belirlendi.
Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri, korona virüs dolayısıyla sokağa çıkamayan çocukları evlerinde ziyaret ederek, çeşitli hediyeler verdiler. Polis amcaları çocuklara hediye ettiği kırmızı düdükle trafikte aile bireyleri hata yaparsa çalmalarını istedi.
Öte yandan, polis amcalarını unutmayan bazı çocuklar da evlerinde yaptıkları resimleri onlara hediye ettiler.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Korkunç rapor! Stok yapmak için gizlemişler Korkunç rapor! Stok yapmak için gizlemişler
Böyle geldiler! Meyve bahçelerine dadandılarBöyle geldiler! Meyve bahçelerine dadandılar
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Eksozu kopan ambulansı tamir etti, ücret almadı

Eksozu kopan ambulansı tamir etti, ücret almadı

“Maç oynanabiliyorsa, tıraş da yapılabilir”

“Maç oynanabiliyorsa, tıraş da yapılabilir”

Tuğgeneral Süleyman Önder Kışlası'nda bir bölge mutlak koruma alanı ilan edildi

Tuğgeneral Süleyman Önder Kışlası'nda bir bölge mutlak koruma alanı ilan edildi

Sındırgı’da bir eve yıldırım düştü

Sındırgı’da bir eve yıldırım düştü

Saç ekimi yaşam kalitesini ve özgüveni artırıyor

Saç ekimi yaşam kalitesini ve özgüveni artırıyor

Yağışlarla beraber "Benekli Semenderler" ortaya çıktı

Yağışlarla beraber "Benekli Semenderler" ortaya çıktı

Çanakkale Namaz Vakitleri 4 Mayıs Pazartesi

İmsak
04:25
Sabah
06:03
Öğle
13:16
İkindi
17:07
Akşam
20:19
Yatsı
21:51

Çanakkale Nöbetçi Eczaneler 4 Mayıs Pazartesi

Merkez Eczanesi
Merkez
Sibel Eczanesi
Merkez
Akın Eczanesi
Kepez
Deniz Eczanesi
Ayvacik
Gözde Eczanesi
Ayvacik
Huzur Eczanesi
Bayramic
Yeni Eczanesi
Biga
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Çan’da 23 Nisan coşkusu

Çan’da 23 Nisan coşkusu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Yunanistan'da karantinaya alınan El. Venizelos gemisinden 89 kişi Çanakkale'de

Yunanistan'da karantinaya alınan El. Venizelos gemisinden 89 kişi Çanakkale'de

Başkan Öz’den çalışanlara motivasyon

Başkan Öz’den çalışanlara motivasyon

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.