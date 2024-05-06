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Trafik Haftasında Uçurtma Şenliği düzenlendi

İHA İHA
06.05.2024 08:07
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Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında Manisa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Yunusemre ilçesindeki Atatürk Kentpark’ta Uçurtma Şenliği düzenlendi.

Rengarenk uçurtmalar ve emniyetin maskotlarıyla doyasıya eğlenen çocuklar ve aileleri unutamayacakları bir gün geçirdi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında Yunusemre ilçesindeki Atatürk Kentpark içerisinde düzenlenen Uçurtma Şenliği yoğun bir katılıma sahne oldu. Manisa İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş da şenliğe katılarak çocuklarla yakından ilgilendi. Emniyet Müdürlüğü personelleri ve çocukların kalabalık katılımı ile neşe içerisinde gerçekleşen şenlikte çocuklar ve aileleri unutamayacakları bir gün geçirdi.

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