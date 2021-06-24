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Trafik kazalarında 100 bin kişiye düşen can kaybı yüzde 56,6 azaldı

24.06.2021 15:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trafik kazalarında 100 bin kişiye düşen can kaybı yüzde 56,6 azaldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, trafikte sıfır can kaybı hedefi doğrultusunda verilen mücadelede, 100 bin kişiye düşen can kaybında yüzde 56,6 azalış yaşandığını bildirdi.

Bakan Soylu, sosyal medya hesabından trafik kazalarında yaşanan can kayıplarına ilişkin sayısal verileri paylaştı.

Buna göre, 2015'te 1810 olan yaya can kaybı, 2020'de yüzde 46,5 azalışla 968 olarak kayıtlara geçti.

2010'dan 2020'ye 100 bin kişiye düşen can kaybı yüzde 56,6 azalış gösterdi. 2010'da 13,4 olan sayı, 2020'de 5,8 olarak gerçekleşti.

Bu istatistiklere göre Türkiye, Birleşmiş Milletler ve Dünya Sağlık Örgütü verileri kapsamında 2011-2020 arasında trafik kazalarında ölüm oranının yüzde 50 azaltılması hedefine ulaşan 2 ülkeden biri oldu.

Trafik kazalarında ve sonrasında toplam can kaybı ise 2015'e göre yüzde 35 azalışla 4 bin 866 oldu.

Ülke genelinde 2010'dan 2020'ye trafikte kayıtlı araç sayısı yüzde 59,9, sürücü sayısı yüzde 36,9, nüfus ise yüzde 13,4 artmış olmasına rağmen ölümlü kaza sayısı yüzde 40,8, toplam can kaybı ise yüzde 45,7 azaldı.

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