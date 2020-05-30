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Trafik kazası, 1 ağır 4 yaralı

SİVAS HABERLERİ  | 30.05.2020 11:02 | Son Güncelleme

Sivas’ın Gürün ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 4 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre kaza Kayseri-Malatya karayolu, Sivas’ın Gürün ilçesi Ziyarettepe mevkisinde gerçekleşti.

Trafik kazası, 1 ağır 4 yaralı

Sivas’ın Gürün ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza Kayseri-Malatya karayolu, Sivas’ın Gürün ilçesi Ziyarettepe mevkisinde gerçekleşti. Malatya istikametine gitmekte olan D.T.(33) yönetiminde ki 34 CNK 799 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole uçtu. Sürücü ile birlikte araçta bulunan O.T.(57), H.T.(32) ve H.T.(51) yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri ve Gürün Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile araçtan çıkartılarak ambulanslar ile Gürün devlet hastanesine taşındı. Yaralılardan durumu ağır olan O.T. ilk müdahalenin ardından Sivas’a sevk edildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Trafik kazası, 1 ağır 4 yaralı

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