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Trafik kazası 3 yaralı

SİVAS HABERLERİ  | 16.03.2020 22:40 | Son Güncelleme

Sivas’ta buzlanma nedeniyle meydana gelen trafik kazasında, dereye uçan aracın içerisinde ki 3 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre kaza Sivas-Malatya karayolu, Ulaş ilçesi geçişinde meydana geldi.

Trafik kazası 3 yaralı

Sivas’ta buzlanma nedeniyle meydana gelen trafik kazasında, dereye uçan aracın içerisinde ki 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza Sivas-Malatya karayolu, Ulaş ilçesi geçişinde meydana geldi. Kazada N.G. (48)Yönetimindeki otomobil Tecer köyü yol ayrımında buzlanma nedeniyle kayarak dereye düştü. Araçta bulunan N.G. , S.S. (65) ve H.G. (16) yaralandı. Yararılar Ulaş Belediyesi İtfaiye ekiplerinin operasyonu ile kurtarılarak Ulaş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Trafik kazası 3 yaralı

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