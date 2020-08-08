Trafik kazası 3 yaralı

Sivas’ın Gürün ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Kayseri-Malatya karayolu Sivas’ın Gürün ilçesi Ziyarettepe mevkisinde gerçekleşti. Kazada Malatya’dan Kayseri istikametine gitmekte olan C.K. (32) yönetimindeki 34 KC 8880 plakalı otomobil bilinmeyen bir nedenle yoldan çıkarak tarlaya uçtu. Sürücü, araçta bulunan; Z.K. (30) ve M.K. (4) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Gürün Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

