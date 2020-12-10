Trafik kazası 4 yaralı

Sivas’ın Suşehri ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza D-100 karayolu üzerinde ilçe girişindeki kavşakta meydana geldi. Kazada; kavşağa giren E. Ç.(56) yönetimindeki Fiat marka 58 KC059 plakalı hafif ticari araç, ana yolda seyir halinde bulunan Z. Ş.(44) yönetimindeki Ford marka 58 SG 722 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada, Sürücü, aynı araçta bulunan S.Ş., Ö.Ş. ve Y. Ü. ile diğer araç sürücüsü Y. K. yaralandı. Suşehri Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.



