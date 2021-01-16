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Trafik kazası mağdurlarını sevindirecek haber

16.01.2021 13:36 | Son Güncelleme:
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Trafik kazası mağdurlarını sevindirecek haber

Avukat Oğuzhan Kara, Trafik kazası mağdurlarının son durumunu değerlendirdi.Kara, Anayasa Mahkemesi’nin 09.10.2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 17.07.2020 tarihi kararıyla Karayolları Trafik Kanununun zorunlu Trafik sigortasında 90 ve 92 maddesinde yer alan ‘’ Trafik Sigortası Genel Şartları’’ ifadelerini iptal ettiğini söyledi.Kayı Hukuk ve Danışmanlık Bürosu Kurucusu Av.

Avukat Oğuzhan Kara, Trafik kazası mağdurlarının son durumunu değerlendirdi.
Kara, Anayasa Mahkemesi’nin 09.10.2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 17.07.2020 tarihi kararıyla Karayolları Trafik Kanununun zorunlu Trafik sigortasında 90 ve 92 maddesinde yer alan ‘’ Trafik Sigortası Genel Şartları’’ ifadelerini iptal ettiğini söyledi.
Kayı Hukuk ve Danışmanlık Bürosu Kurucusu Av. Kara yaptığı değerlendirmede şunları kaydetti; ‘Trafik kazalarından kaynaklanan tazminat davalarında bir süredir Sigorta Şirketlerinin tazminat sorumluluğunu azaltan trafik kazasına maruz kalarak zaten mağdur olan vatandaşı daha da mağdur edebilecek yöntem uygulanıyordu.
İptal kararıyla birlikte artık trafik kazalarından mağdur olan vatandaşların tazminatları ‘’Genel Şartlara göre belirlenmeyecek. Karayolları Trafik Kanunu ve Genel Şartları yürürlüğe girmesinden önceki Yargı içtihatları dikkate alınarak belirleme yapılacaktır.
01.06.2015 tarihinden itibaren uygulanan genel şartlarla belirlenen özürlülük ölçütü yönetmeliği ve engelliler yönetmeliğinin uygulanma imkanı kalmamıştır. Adli Tıp Kurumu İhtisas Dairesi veya Üniversite Hastanelerinin Adli Tıp Ana bilim dalı bölümleriyle kaza tarihindeki yönetmelik esas alınarak malüliyet tespiti yapılacaktır.
Diğer taraftan Genel Şartların uygulanmasıyla birlikte sigorta şirketleri lehine sonuç doğuran vergilendirilmiş belgeli gelirin sunulmaması durumunda kişinin kısmi asgari ücret aldığı kabul edilerek yapılan hesaplamaların yerine artık, vatandaş gelirinin asgari ücretin üstünde olduğunu ispat etmesi daha kolay hale gelecek ve gerektiğinde yaptığı işin karşılığı olan ücretin ne miktarda olacağı ilgili meslek odalarından da görüş sorulabilecektir. Ancak trafik kazası mağduru olan vatandaş çalışmıyorsa tazminat hesabı asgari ücrete göre yapılacaktır.
Böylece bir süredir trafik kazalarından kaynaklı tazminat davalarında vatandaşları mağdur eden düşük tazminatlar alınmasına yol açan hesaplama yöntemlerine ilişkin hükümler iptal edilmiştir.
Umuyoruz ki, bundan sonra Sigorta Şirketlerinin yoğun baskısı, lobi faaliyetleri tekrar devreye girmez. Vatandaşları mağdur edici yeni düzenlemelerle karşılaşmayız. Böylece trafik kazası mağduru vatandaşlarımızın bir de tazminat bakımından mağdur edilmelerinin önüne geçmiş olur.’

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