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Trafik kazası sonrası kalp krizi geçiren sürücü kurtarılamadı

27.11.2023 08:23 | Son Güncelleme:
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Zonguldak’ta geçirdiği trafik kazası sonrası kalp krizi geçiren 62 yaşındaki Ömer Salih Haberal, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Trafik kazası sonrası kalp krizi geçiren sürücü kurtarılamadı

Edinilen bilgiye göre kontrolden çıkarak refüje çarpan 67 EF 753 plakalı Fiat marka hafif ticari aracın sürücüsü Ömer Salih Haberal, araç içinde sıkıştı ve kalp krizi geçirdi. Çevreden yetişen kişilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kalbi duran Haberal’a direksiyon başında kalp masajı yapıldı ve hemen Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Haberal hayatını kaybetti.
Ömer Salih Haberal’ın cenazesi öğlen namazını müteakiben Uzun Mehmet Camii’nde düzenlenecek olan cenaze töreninin ardından Rize’de toprağa verilecek.

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