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Trafik kazasında ağır yaralanan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

KAYSERİ HABERLERİ  | 11.09.2020 15:24 | Son Güncelleme

Kayseri’de dün akşam meydana gelen ve otomobilin yaklaşık 200 metre sürüklediği motosiklet sürücüsü yaşam mücadelesini kaybetti.Kocasinan ilçesi Bekir Yıldız Bulvarı’nda dün akşam meydana gelen kazada aşırı süratli olduğu ileri sürülen 06 YED 51 plakalı otomobil, yolda elektrikli motosikleti ile birlikte giden Nedim Ala’ya çarptı.

Trafik kazasında ağır yaralanan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Kayseri’de dün akşam meydana gelen ve otomobilin yaklaşık 200 metre sürüklediği motosiklet sürücüsü yaşam mücadelesini kaybetti.
Kocasinan ilçesi Bekir Yıldız Bulvarı’nda dün akşam meydana gelen kazada aşırı süratli olduğu ileri sürülen 06 YED 51 plakalı otomobil, yolda elektrikli motosikleti ile birlikte giden Nedim Ala’ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 200 metre sürüklenen Nedim Ala ağır yaralandı. Vatandaşların ihbarı ile olay yerine gelen 112 ekiplerinin ilk müdahalesi sonrasında Nedim Ala Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Nedim Ala doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Kaza sonrasında gözaltına alınan sürücü hakkında başlatılan işlemlerin sürdürüldüğü öğrenildi.

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