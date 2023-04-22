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Trafik kazasında eşini kaybeden şahıs: "Ramazanı yaşadım ama bayramı yaşayamadım"

22.04.2023 14:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’da ciple çarpışan motosikletteki anne hastanede hayatını kaybetti, kızı ise ağır yaralandı.

Trafik kazasında eşini kaybeden şahıs: "Ramazanı yaşadım ama bayramı yaşayamadım"

Kaza haberi ile yıkılan Bekir Ayrıçal, "Ramazanı yaşadım ama bayramı yaşayamadım, öldüm ben şimdi, eşim çok iyi bir insandı, yarı parçamı aldı gittiler" dedi.

Kaza, dün akşam saatlerinde Konyaaltı ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Ramazan Bayram’ının birinci günü bir restoran zincirinde müdür olarak görev yapan 25 yaşındaki Merve Ayrıçal ile aşçı olan 2 çocuk annesi 48 yaşındaki Nimet Ayrıçal ile motosikletle geziye çıktı. Anne kıza seyir halindeyken iddiaya göre bir cip çarptı. Çarpmanın etkisi ile anne kız yola savrulurken, kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarın ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı anne ve kızı olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Akdeniz Üniversitesi Hastanesine kaldırdı. Hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen anne Nimet Ayrıçal kurtarılamadı. Merve Ayrıçal’ın ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Annenin cansız bedeni otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

"BAYRAMI YAŞAYAMADIM"

Eşinin işlemleri için morgda bekleyen Bekir Ayrıçal, Ramazan Bayramı’nın birinci günü eşi ve kızının yeni yerler keşfetmek için çıktıkları bir gezide kaza yaşandığını anlattı.
Antalya’ya 1.5 sene önce taşındıklarını ifade eden Ayrıçal, " Kızım okula gidiyordu burada. Dün de keşfe gittiler. Beni çağırdılar görüntülü aradılar. Yorgun olduğumu ve yarın gezebileceğimizi söyledim. Sonra polis aradı acı haberi orada duydum. Ramazanı yaşadım ama bayramı yaşayamadım. Öldüm ben şimdi. Kızım kurallara uyan bir sürücüydü. Bu sürücüden şikayetiyim. Eşim çok iyi bir insandı, yarı parçamı aldı gittiler. Sonuna kadar davacıyım. Tekrar ayın kazaların yaşanmasını istemiyorum, sürücünün en ağır cezayı alması istiyorum" dedi.

Mine Ayrıçal’ın yurtdışında yaşayan yakınlarının Türkiye’ye gelmesinin ardından cenazenin Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

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