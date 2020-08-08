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Trafik kazasında hayatını kaybeden gelin son yolculuğuna uğurlandı

AĞRI HABERLERİ  | 08.08.2020 20:03 | Son Güncelleme

Ağrı’nın Tutak ilçesinde gelin arabasının kaza yapması sonucu hayatını kaybeden gelin Gülten Kutluay son yolculuğuna uğurlandı.Düğüne hazırlanmak için Tutak’a bağlı Adakent köyünden Tutak merkezde bulunan bir kuaföre giden gelin arabası, Adakent ve Karaağaç köyleri arasında karşıdan gelen bir aracın çarpışması sonucu takla attı.

Ağrı’nın Tutak ilçesinde gelin arabasının kaza yapması sonucu hayatını kaybeden gelin Gülten Kutluay son yolculuğuna uğurlandı.
Düğüne hazırlanmak için Tutak’a bağlı Adakent köyünden Tutak merkezde bulunan bir kuaföre giden gelin arabası, Adakent ve Karaağaç köyleri arasında karşıdan gelen bir aracın çarpışması sonucu takla attı. Meydana gelen kazada gelin Gülten Kutluay hayatını kaybetti. Damat Bülent Tanay, sürücü Serkan Tanay ve araçta bulunan Sevim Yamak yaralandı.
Gelin Gülten Kutluay’ın cenazesi Tutak Devlet Hastanesindeki otopsi işlemlerinin ardından ailesi ve yakınlarınca alınarak Adakent köyüne getirildi.
Köy camisinde kılınan cenaze namazının ardından Gülten Kutluay’ın cenazesi gözyaşları arasında toprağa verildi.

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