YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Düzce
  4. Trafik kazasında hayatını kaybeden jandarma uzman onbaşı defnedildi

Trafik kazasında hayatını kaybeden jandarma uzman onbaşı defnedildi

DÜZCE HABERLERİ  | 23.07.2020 14:36 | Son Güncelleme

Trafik kazasında hayatını kaybeden jandarma uzman onbaşı defnedildi

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde gişelerin beton bariyerine çarpan otomobilin takla atması sonucu hayatını kaybeden Jandarma Uzman Onbaşı Erhan Uçar (23), memleketi Düzce'de toprağa verildi.

Uçar'ın cenazesi, Gebze Fatih Devlet Hastanesinden alınarak baba ocağının bulunduğu Gümüşova ilçesi Dededüzü köyüne getirildi.

Helallik alınmasının ardından kılınan namaz sonrası Uçar'ın cenazesi köy mezarlığına defnedildi.

Törene, Uçar ailesinin akraba ve yakınlarıyla AK Parti Düzce Milletvekili Fahri Çakır, Düzce İl Jandarma Alay Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Çetinkaya ve Gümüşova Kaymakamı Mehmet Fatih Yakınoğlu katıldı.

Dün sabah saatlerinde Kuzey Marmara Otoyolu'ndan İstanbul yönüne giden Jandarma Uzman Onbaşı Erhan Uçar (23) idaresindeki 34 BIM 576 plakalı otomobil, Dilovası ilçesi Mermerciler OSB Gişeleri'nde kontrolden çıkarak beton bariyerlere çarpmış, otomobil takla atarak ters dönmüştü.

Otomobilde sıkışan Uçar, itfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarılmış, kaldırıldığı Gebze Fatih Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Orada ne olduğunu öğrenen gözlerine inanamıyor Orada ne olduğunu öğrenen gözlerine inanamıyor
Bir ilde daha Batı Nil Virüsü alarmı! Vatandaşlar uyarıldıBir ilde daha Batı Nil Virüsü alarmı! Vatandaşlar uyarıldı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Düzce Namaz Vakitleri 23 Temmuz Perşembe

İmsak
03:48
Sabah
05:37
Öğle
13:07
İkindi
17:03
Akşam
20:27
Yatsı
22:08

Düzce Nöbetçi Eczaneler23 Temmuz Perşembe

Can Eczanesi
Merkez
Gün Eczanesi
Merkez
Bahçelievler Eczanesi
Merkezkkonutlar
Yeni Konuralp Eczanesi
Merkezkonuralp
Meltem Eczanesi
Akcakoca
Deva Eczanesi
Cumayeri
Ülker Eczanesi
Golyaka
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

500 tam puan yaparak LGS’de Türkiye birincisi oldu

500 tam puan yaparak LGS’de Türkiye birincisi oldu

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Sakarya, Kocaeli, Karabük ve Düzce'de Kovid-19 tedbirleri

Sakarya, Kocaeli, Karabük ve Düzce'de Kovid-19 tedbirleri

Düzce'de köprüden düşen otomobildeki 5 kişi yaralandı

Düzce'de köprüden düşen otomobildeki 5 kişi yaralandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.