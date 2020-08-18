Trafik kazasında hayatını kaybeden öğretim üyesi toprağa verildi

Yaşadıkları acıyı tarif etmenin mümkün olmadığını ifade eden Özçelik, "Kelimelerin bittiği noktadayız. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun, yakınlarına, öğrencilerine tüm camiamıza başsağlığı diliyorum. Kendisi çok değerli bir bilim insanıydı. Yardımsever kişiliğiyle herkes tarafından sevilen, sayılan bir kişiliğe sahipti. Genç yaşta kaybettik ama bıraktığı eserler onun ismini sonsuza kadar yaşatacak." dedi.

- "Görevlerini başarıyla yerine getiren, görevden kaçmayan bir arkadaşımızdı"

KTÜN Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ferruh Yıldız ise 20 yıldır Koçer'i tanıdığını belirterek, "Kendisi akademik ve bilimsel düşünceye sahip, örnek bir kişilikti. Görevlerini başarıyla yerine getiren, görevden kaçmayan bir arkadaşımızdı. Kendisine ve camiamıza başsağlığı ve sabırlar diliyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Koçer için dua yapıldı, helallik istendi.

Daha sonra Yazır Mezarlığı'nda götürülen Barış Koçer'in naaşı, burada öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Cenaze törenine, Koçer'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy, çok sayıda akademisyen ve üniversitede görev yapan personel ile öğrenciler katıldı.

- Olay

Konya'nın Seydişehir ilçesinde dün yaşanan kazada, Barış Koçer (37) idaresindeki 06 DF 1292 plakalı motosiklet, Seydişehir-Antalya kara yolunun 52. kilometresinde aynı istikamette ilerleyen Nuri Yıldırım'ın kullandığı 42 NR 129 plakalı traktöre arkadan çarpmış, Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılan Koçer, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Traktör sürücüsü Yıldırım ise gözaltına alınmıştı.

