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Trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru ile eşi Ankara'da toprağa verildi

28.03.2022 14:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru ile eşi Ankara'da toprağa verildi

Osmaniye'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru ile ikiz bebeklere 3 aylık hamile eşi Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Barış Yılmaz ile eşi Şeyma Yılmaz için Karşıyaka Camisi'nde öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı.

Cenaze namazına Barış Yılmaz'ın babası AyhanYılmaz ve Şeyma Yılmaz'ın babası Alpaslan Bayır'ın yanı sıra çiftin ailesi, yakınları ile mesai arkadaşları katıldı.

Yılmaz'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, cenaze namazı sonrası Çevik Kuvvet polisleri eşliğinde cenaze aracına konuldu. Çiftin cenazeleri Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedildi.

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde cumartesi günü meydana gelen kazada, Barış Yılmaz (31) idaresindeki 27 ABB 598 plakalı otomobil, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda O.A. yönetimindeki 61 AD 455 plakalı otomobille çarpışmıştı.

Sürücü Yılmaz kaza yerinde hayatını kaybetmiş, kazada yaralanan, ikiz bebeklere 3 aylık hamile Şeyma Yılmaz ile sürücü O.A. ve aynı araçta bulunan kişi çevredeki hastanelere kaldırılmıştı. Şeyma Yılmaz, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

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