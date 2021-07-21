Trafik kazasında hayatını kaybeden sağlık çalışanı toprağa verildi

KAHARAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, ambulansla otomobilin çarpışması sonrası hayatını kaybeden sağlık çalışanı Ufuk Karataşlı için tören düzenlendi.

Sağlık çalışanı Ufuk Karataşlı için, Pazarcık Devlet Hastanesi morgu önünde düzenlenen törende baba Faruk ve anne Yıldız Karataşlı oğullarının tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.

Ufuk Karataşlı'nın öğrenciliği döneminde okul müdürü olan Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan, öğrencilik yıllarında Karataşlı'ın bir kez olsun kendisini incitmediğini söyledi.

Göz yaşlarına hakim olamayan Yılmazcan, sağlık ordusunun yiğit bir vatan evladını kaybettiğini ifade etti.

Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı İsmail Kahraman da üzüntülü bir bayram yaşadıklarını dile getirdi.

Daha sonra Ahmet Bozdağ Mahallesi'ndeki baba ocağına götürülen Karataşlı'nın cenazesi, burada helallik alınmasının ardından Hacı Bektaşi Veli Camisi'ne getirildi.

Kılınan namazın ardından Karataşlı'nın Türk Bayrağı ve UMKE yeleği ile örtülen tabutu, mesai arkadaşlarının omzunda cenaze aracına alınarak Hacı Ahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Törene, Karataş'ın yakınları ile Pazarcık Kaymakamı Adil Naz, İl Sağlık Müdürü Ali Nuri Öksüz, mesai arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Karataşlı'nın yaklaşık 10 yıldır Sağlık Bakanlığı kadrosunda çalıştığı, Zeytin Dalı Harekatı'nda ve son olarak Elazığ depreminde Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) gönüllüsü olarak görev aldığı öğrenildi.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 20 Temmuz'da ambulansla otomobilin çarpışması sonucu 2'si ağır 4 kişi yaralanmış, yaralılardan Ufuk Karataşlı, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Eğitim Sağlık ve Araştırma Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

